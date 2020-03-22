Karantinadan öğrenci kaçtı iddiası

Riverside’da karantina altında bulunan öğrencilerden ikisinin karantinadan kaçtığı iddia edildi.
Kaçan öğrencilerin kimlik tespiti hakkında çalışmalar yapıldığı bildirildi.
KKTC Covid-19 grubunda paylaşılan gönderi şöyle :
Riverside'dan iki öğrencinin kaçtığı ve polisin kimlik tespit çalışmaları yaptığı iddia ediliyor.
Riverside’da karantina altında bulunan öğrencilerden ikisinin karantinadan kaçtığı iddia edildi.
Kaçan öğrencilerin kimlik tespiti hakkında çalışmalar yapıldığı bildirildi.
KKTC Covid-19 grubunda paylaşılan gönderi şöyle :
Doğru ise "Allah Belâlarını" versin piçlerin. Dikili taşın orda idam.
Hadi Başbakan. Kelle almazsan adam değilsin. Kelke almazsan orospu karı kadar bile değilsin.
Lay lay lom göstermeyin aman aldık öğrenciciklermizi geldik
Hükümetsan alacan o iki kişiya sokacan içeri ayrı bi yere yasal işlemida başladacan aman yok evlatlarımızdır yok bilmem nedir demeycen, kos koca adamlar,koskanca insanlar hepsida sorumluluk sahibi, kendiler için yapılanlara yazıklar olsun yargılayın
Bu işin başından beri şımarıklık diz boyu. Öncelikle ilk grup Malpasta kalınca yurdu beğenmeyip sidikli tuvalet (nedense idrar uçmadan çocukların resim çekmesini beklemiş) resimleri, yaygara ve siyasi şovlarla ötele kapak atıldı. Bu çocukların da kendi başına kaçtığına inanan salağın tekidir. Aileler de işin içindedir. Kısacası görgüsüz, şımarık, rezillik hallerimiz devam ediyor.
Allah belalarini versin insAllah pislikler