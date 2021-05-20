Karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacak

Saner, 10 Haziran'dan itibaren çift aşılı kişilerin KKTC'ye karantinasız gelebileceğini müjdeledi.

Ülkelerin belli kriterlere göre listeleneceğini, kırmızı listede olan ülkelerin dışında kalan ülkelerden, çift aşılı olan kişilerin PCR testlerini yaptırarak, adaya gelebileceğini söyledi. Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek listelerin açıklanacağını ifade etti.

Saner, söz konusu uygulamanın 10 Haziran'da olacağını, ancak 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da belirten Saner, Güney Kıbrıs'ın için ise şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs'ın kırmızı kategoriden, yarın turuncu kategoriye döndüğü anda kapıları açacağız..."