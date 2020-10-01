Karantinaya girmemek için yalan söylediler

27.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek maksadıyla GKRY’de bulundukları süre içerisinde İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, görevli memura İngiltere’ye gittiklerini söylemeyip yalan beyanda bulunarak, karantina merkezi yerine evlerine gittikleri tespit edildi.