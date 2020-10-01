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Karantinaya girmemek için yalan söylediler

27.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek maksadıyla GKRY’de bulundukları süre içerisinde İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, görevli memura İngiltere’ye gittiklerini söylemeyip yalan beyanda bulunarak, karantina merkezi yerine evlerine gittikleri tespit edildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:46
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Karantinaya girmemek için yalan söylediler

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

27.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek maksadıyla GKRY’de bulundukları süre içerisinde İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, görevli memura İngiltere’ye gittiklerini söylemeyip yalan beyanda bulunarak, karantina merkezi yerine evlerine gittikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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