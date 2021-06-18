Karantinayı ihlal etti

Girne’de bir markette çekilen fotoğrafta, karantinayı ihlal eden kadının alışveriş yaptığı ve hiçbir şey yokmuş gibi dolaşması tepkiyle karşılandı.

Daha önce de birçok kez Güvende Kal Bileklik uygulaması ile karantina ihlal edilmiş ve ihlal edenler hakkında yasal işleme gidilmişti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir kişinin bilekliğini teslim etmeden önce markete uğradığı haberleri yayılmış, Bakanlık tarafından ise karantina süresi biten kişinin bilekliğini teslim etmeden önce markete uğradığı açıklaması yapılmıştı.