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Karaoğlanoğlu’nda ev yangını

Karaoğlanoğlu’nda kısa devre yüzünden bir evde yangın çıktı

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:48
Karaoğlanoğlu’nda ev yangını

Karaoğlanoğlu’nda bu sabah 05.00’te Vasviye Şarapçıoğlu’nun iki katlı evinin mutfak bölümünde, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucunda yangın çıktı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu evdeki eşyaların ise tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

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 Diğer polisiye haber;

LAPTA’DA UYUŞTURUCU

Lapta’da evinde bir saksıda ekili iki kök hintkeneviri, 5 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde aksamları bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, V.M’nin (E-39) evinde saksıda ekili 2 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı, plastik öğütücü,1 adet nargile şekline getirilmiş pet şişe ve LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 pul bulunarak emare alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KaraoğlanoğluEv YangınıHaberGündemKıbrıs
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