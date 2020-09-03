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Karaoğlanoğlu’nda kaza: 1 ağır yaralı

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:06
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Karaoğlanoğlu’nda kaza: 1 ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Yusuf Ergören (E-29), yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Abdullah Semih Önen (E-60) yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçemeye çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip soz konusu aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması devam etmektedir.

KAYNAK : BRT/PGM

Son Güncelleme: 03.09.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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