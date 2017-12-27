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Karaoğlanoğlu’nda yeni yıl etkinliği yapıldı

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Girne Belediyesi, yeni yıl öncesi Karaoğlanoğlu’nda halka açık bir etkinlik düzenledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:19
Karaoğlanoğlu’nda yeni yıl etkinliği yapıldı
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Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Parkı’nda yeni yıl etkinliği düzenledi. Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve meclis üyelerinin yanı sıra Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, Karaman Mahallesi Muhtarı Saadet Cibo ve vatandaşlar katıldı. Hediyelik eşya ile yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte The Healers müzik grubu konser verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmasında, Karaoğlanoğlu’nda 43 yıl içerisinde yeni yıl etkinliğinin üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Nidai Güngördü, 2017 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde kentte çeşitli etkinlikler düzenleyip vatandaşın mutlu saatler geçirmesini istediklerini belirterek, yeni yılın dünyaya ve ülkemize barış, insanlara sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku ise 43 yıl içerisinde Karaoğlanoğlu’na en fazla yatırımın Nidai Güngördü döneminde yapıldığına dikkat çekerek, yapılan yatırımlar nedeniyle şahsı ve köy halkı adına başkan Güngördü’ye teşekkür etti. Karaman Mahallesi Muhtarı Saadet Cibo da etkinliği düzenleyen Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesinini diledi.

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