Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Karaoğlu'na 7 ay hapis cezası!

22 Kasım 2019 Cuma 17:33
Karaoğlu'na 7 ay hapis cezası!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa- Mağusa anayolunda 3 Kasım’da saat 21.30 raddelerinde AK 264 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz alarak, 185 promil alkollü, sürüş ehliyeti olmadan, sigortasız, muayenesiz, Lefkoşa istikametine doğru tehlikeli sürerken, yakalanan Cevdet Karaoğlu, 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

3 Kasım’da tutuklanan sanık, 4 Kasım’da yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.  Cevdet Karaoğlu, “Pişmanım. Hiç yok yere insanların canını tehlikeye attım. Bir daha yapmayacağıma söz veririm. Yüce mahkemenizden özür dilerim” dedi. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, turistlerden beklenen davranışın kamu düzenine uymaları olduğunu belirtti. Yargıç Sağer, sanığın mal sahibinden izinsiz, alkollü, muayenesiz, ehliyetsiz, seyrüsefersiz, insan hayatını tehlikeye koyacak şekilde araç kullanmasını aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi. Sanığın trafik canavarı gibi hareket edip, birden çok trafik suçu işlediğini belirten Sağer,  sanığa 7 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Karaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Özersay, Spehar İle Görüştü
Özersay, Spehar İle Görüştü
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim