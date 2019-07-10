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Karaokçu:Toplum dışına itilen her birey uyuşturucuya itilir

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
Karaokçu:Toplum dışına itilen her birey uyuşturucuya itilir

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek.

İki gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptı..

Karaokçu, bağımlılıkla mücadelede yüzleşme; kabul etme; ve çözüm üretmeye geçmenin önemine vurgu yaptı..

Farkındalık yaratma adına Komisyonun çalışmalarına ve üstlendiği ağır sorumluluğa dikkati çeken Karaokçu, “uyuşturucu batağına saplanan yüzlerce çocuğumuz gencimiz ergen bireyimiz çocuğumuz var…” dedi.

Karaokçu “Bağımlılıkla mücadelede çocukları gençleri okuldan işinden atılarak başarı sağlandığına dair hiçbir bilimsel veri yoktur.Medyada deşifre ederek, dışlayarak başarıya ulaşıldığına dair veri yoktur.Cezasını çektiği suçtan dolayı bireylerin isimlerinin internet ortamında deşifre edilmesi insanlık suçudur. Toplum dışına itilen her birey uyuşturucuya itilir..Mücadelemize omuz vermiş çok değerli annelerimiz var, herkesin onları onları dinlemesini isterim..Yüzleşelim kabul edelim, çözüm üretelim.. “ dedi.

(BRT)

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Karaokçu
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