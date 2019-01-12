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Karapaşaoğlu, Askeri Mahkeme’nin kararı için istinafa başvurdu

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun, Askeri Mahkeme tarafından verilen karar için istinafa başvurduğu bildirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:16
Karapaşaoğlu, Askeri Mahkeme’nin kararı için istinafa başvurdu

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden verilen bilgiye göre, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili dün istinaf dosyaladı.

İstinaf başvurusunda, “Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği” görüşlerine yer verildi.

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İnisiyatif, tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yasa değişiklik tartışmaları için de hazırlıklarımız sürüyor, bu yönde geniş katılımlı bir tartışma için de çalışmalarımız devam etmektedir. Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu ile ilgili dayanışma etkinliklerimiz devam edecek, tüm süreçleri gözlemlemeye devam edeceğiz ama gelecek haftaya şu an için planlanmış bir etkinlik ve eylem planımız bulunmuyor, gelişmelerin seyrine göre eylem planlarımızı gözden geçirip kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme olasılığının hala daha mevcut olduğu koşullarda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye davet ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Vicdani RetHalil KarapaşaoğluAskeri MahkemeİstinafHaberGündemKıbrıs
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