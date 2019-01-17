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Karapaşaoğlu, istinaf için askeri mahkemeye çıkarıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:34
Karapaşaoğlu, istinaf için askeri mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, 3 Ocak’ta Askeri Mahkeme’nin verdiği kararla ilgili olarak, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili’nin dosyaladığı istinafın görüşülmesi bugün yapılacak.

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İstinaf başvurusunda, Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği görüşlerine yer verilmişti.

Bugün vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu da cezaevinden çıkarılıp, Askeri Mahkemeye istinaf duruşması için getirilecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlerinin, bugün saat 09:30’da Askeri Mahkemede görülecek olan istinaf duruşmasında destek istendi.

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Son Güncelleme: 17.01.2019 10:39
Anahtar Kelimeler:
Askeri MahkemeKarapaşaoğlu
Yorumlar
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Kemal 2019-01-17 12:27:56

Bu ülkenin vatandaşlığını taşıyorsan askerlik yapacaksın. Bu toprakalrda yaşam hakkın var ise hayatını burada sürdürüyorsan yaşadığın topraklara vefa borcunu ödemelisin. vicdani ret diye bişey yok yapacaksın onurlu bir insan gibi erkek gibi. Yapmam diyorsan bu topraklarda yaşamayacaksın. Bizde askerlik yapmayana adam demezler.

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Uzattın ama 2019-01-17 12:55:37

Ya kes o. Ya ver 2000 i neyin peşindesin yavrutosun

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Uzattın ama 2019-01-17 12:55:38

Ya kes o. Ya ver 2000 i neyin peşindesin yavrutosun

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