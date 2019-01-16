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Karapaşaoğlu’nun serbest bırakılmasını talep ettiler

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği İle “Kıbrıs Yazarlar Birliği” Vicdani Ret Hakkıyla İlgili Ortak Basın Açıklaması Yaptı

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
Karapaşaoğlu’nun serbest bırakılmasını talep ettiler

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Güney Kıbrıs’tan “Kıbrıs Yazarlar Birliği”, vicdani rettin bir insanlık hakkı olduğunu belirterek, cezaevinde bulunan Halil Karapaşaoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etti.

İki dernek, vicdani ret konusu  ve buna bağlı olarak seferberliğe gitmeyi reddettiğinden dolayı cezaevine gönderilen Halil Karapaşaoğlu’na destek belirten ortak bildiri yayımladı.

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Açıklamada, “Halil Karapaşoğlu suçlu değildir ve bu düşünce ve direnişinde yalnız değildir. Tutuklanmasını şiddetle protesto ediyor ve bir an önce özgür bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İnsanları “öldürme eğitimi almaya zorlamanın” büyük suç olduğu savunulan açıklamada, “Bu yüzden vicdani ret bir insanlık hakkıdır. Bir şair, silah yerine kalem tutmak istediği için onu yargılayıp hapse atmanız da değiştirmez bu gerçeği. Bizler savaşı, çatışmayı değil; barışı, sevgiyi savunuyoruz. Bizler, kan, gözyaşı ve zulümden yana değil; özgürlük, adalet, eşitlik ve barıştan yanayız” denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi: “Silahın demirini tutmuyorsan; hücre parmaklıklarını tutacaksın!” diyorsunuz; elimizdeki kalemi / fırçayı kırıp; tetiğe yapıştırmak istiyorsunuz… Reddediyoruz.” 

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Anahtar Kelimeler:
Halil KarapaşaoğluVicdani RetCezaeviSerbestTalepHaberGündemKıbrıs
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nnn 2019-01-16 12:18:44

ülke şartlarını düşünmeden böyle aptalca ve saçma savunma yapmak hangi beyinin ürünüdür... ateşkes var ülkende barış yok... karşı tarafta her evde silah var, illa ki savaş olacak değil ama barış ta yok ortada... devlete başkaldıracaksan devletten bi fayda da beklemeyeceksin, tüm sosyal haklarından da feragat et sonra vicdani ret...

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Misafir Avatar
Mücahit 2019-01-16 14:17:30 @nnn

Bunu her gece 20 gün 12-06 gece nöbetine goyacan bu soğukda da anlasın .......

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Isimsiz 2019-01-16 11:42:10

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