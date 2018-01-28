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Karar günü için geri sayım başladı!

DP Parti Meclisi’nden çıkacak sonuç koalisyon görüşmelerinin hangi partiler arasında devam edeceğine ışık tutacak...

28 Ocak 2018 Pazar 18:40
Karar günü için geri sayım başladı!
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Hükümet kurma çalışmalarında Pazartesi günü önemli bir gün olacak.

Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ile üçlü koalisyon ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi ile dörtlü koalisyon konusunda görüşmeler yapan Demokrat Parti’nin Parti Meclisi Pazartesi akşamı toplanacak.

Saat 18.00’de başlayacak toplantında koalisyona dönük tüm görüşmelerde ortaya çıkan sonuç masaya yatırlarak değerlendirilecek.

DP Parti Meclisi’nden çıkacak sonuç koalisyon görüşmelerinin hangi partiler arasında devam edeceğine ışık tutacak.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hem 4’lü koalisyon görüşmeleri yaptıklarını hem de Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ile koalisyon çalışmalarında bulunup Ulusal Birlik Partisi heyetiyle görüştüklerini anımsatarak, Parti Meclisi’nde tüm görüşmeleri tartışacaklarını kaydetmişti.

Bu arada, Demokrat Parti Parti Meclisi’nin ortaya koyacağı tavıra göre Ulusal Birlik Partisi’nin koalisyon çalışmaları şekillenecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz dün yaptığı açıklamada, Demokrat Parti’den çıkacak sonuca göre ya Yeniden Doğuş Partisi ile yeniden görüşeceklerini veya görüşmelerini sonlandıracaklarını söylemişti.

Öte yandan, Demokrat Parti ile dörtlü koalisyon görüşmeleri yürüten Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi de yarın yetkili kurullarında değerlendirme yapacak ve Demokrat Parti Parti Meclisi’nden yarın çıkacak sonucu bekleyecek.

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