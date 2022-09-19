Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi.
19 Eylül 2022 Pazartesi 20:40
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