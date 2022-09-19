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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 20:40
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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı


Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKKTCKıbrıs
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