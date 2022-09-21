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Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu, SOS Çocukköyü Derneği’nde aile tipi bakım gören çocuklara her ay yapılan devlet katkısının artırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 18:41
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Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı



Kararda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü himayesinde bulunan SOS Çocukköyü, SOS Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evleri için artan maliyetlere işaret edilerek, devamlılığın sağlanabilmesi açısından, Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her ay ödenen devlet katkısının 110 çocuk için yüzde 100 oranında hesaplanarak karşılanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluSOS Çocukköyü Derneği
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