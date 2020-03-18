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Karar yarını beklemeden bu akşamdan uygulanıyor

Bu akşamdan itibaren yurtdışından ülkeye gelmesi beklenen çoğu öğrenci, 250 civarında Kıbrıslı Türk, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olmasına rağmen, Malpas Otel’de karantinaya alınacak.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:10
2490 Okunma
Karar yarını beklemeden bu akşamdan uygulanıyor

Bu akşamdan itibaren yurtdışından ülkeye gelmesi beklenen çoğu öğrenci,  250 civarında Kıbrıslı Türk, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olmasına rağmen, Malpas Otel’de karantinaya alınacak.

14 gün sürecek karantina şu sıralarda alana gelen yolcuları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Daha önce saatin Çarşamba 12 olarak açıklanması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.

Türkiye’den gelen TC vatandaşları ile ilgili ev karantinası kararının da belirlenen otel ve yurtlara yönlendirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 01:59
Anahtar Kelimeler:
KarantinaMalpas OtelKoronavirüs
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Kadir 2020-03-18 00:37:12

Düpedüz ayrimcilikdir

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