Kararı gözyaşları içinde dinledi

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne’de 11 Temmuz 2017 tarihinde aynı iş yerinde çalıştığı Ukrayna’lı arkadaşı Eshref Abdülkariov’u işten çıkıp eve gittikleri sırada, sokak ortasında kavga sonucu karnına bıçak saplayarak öldürmekten yargılanan Melih Arnavut aleyhindeki davada karar dün açıklandı.

Arnavut, Girne Ağır Ceza Mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararla 17 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Arnavut’un avukatı Senem Palabıyık hazır bulundu.

Arnavut aleyhinde oy birliği ile alınan kararı, mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Alkollü ve benzer sabıkası cezada etkili oldu

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, olayın olgularını anımsattı. Aksun, olayın oluş şeklini incelediklerini Melih Arnavut’un cinayet işlediği esnada alkollü oluşunun ise cezayı hafifletmediğine vurgu yaptı.

Arnavut’un bıçak taşımasının ise doğabilecek sonuçları göze aldığının ve sonuçlarını bilebilecek durumda olduğuna bulgu yaptıklarını kaydeden Aksun, sanığın “Adam öldürme” suçunu işlediği fiiline vardıklarını kaydetti.

Arnavut’un 2009 yılında “yaralama” ve “kavga “ suçlarından 6 ay hapis cezası aldığına da dikkati çeken Aksun, ceza aldığı halde yine benzer ve daha vahim bir suç işlediğinin altını çizdi.

Sanığın, maktulün her ne pahasına olursa olsun yaşam hakkını elinden aldığını ifade eden mahkeme başkanı, Arnavut’un alkollü ve benzer sabıkası olması halinde şiddete devam ettiğinin kararda etkili olduğunu söyledi.

Aksun: Ülkemiz can güvenliği olmayan bir yer değildir

“Adam öldürme” suçunun mahkemelerin ömür boyu hapis öngördüğünü kaydeden Fadıl Aksun, “yaşam hakkını bir kimsenin elinden almak, en ciddi suçlar arasındadır. Ülkemiz kimsenin can güvenliği olmadığı bir yer değildir. Sanık bu bıçağı taşımasaydı bu olay olmayacaktı, bir insan hayatı son bulmayacaktı” dedi.

“Yok, yer çıkan kavga, yok yere ölümle sonuçlandı”

Ülkede her geçen gün artan şiddet olaylarına da vurgu yapan Aksun, bu tür suçların toplumun huzurunu bozduğunu ve ülkede yaşayan bireylerin şiddete alışık bireyler olmadığını kaydetti.

Arnavut’un taşıdığı bıçağın yok yere çıkan bir kavgada etkili olduğunu ve ölümle sonuçlandığına dikkati çeken Fadıl Aksun, insan hayatının basit ve hiç yere yitirilmesinin hoş görülecek bir durum olmadığını söyledi.

“Hem sanık hem maktul hiç yere hayatlarından oldu”

Arnavut’un toplum nazarında ‘katil’ damgası yediğini, ifade eden Fadıl Aksun yaşanan olayda hiç yere bir insan hayatının bittiğini ve telafisinin mümkün olmadığını belirtti.

Aksun, son olarak ülkede barış ve huzur için kamu yararının ağır bastığını belirterek Melih Arnavut’u oy birliği ile 17 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kararı gözyaşları içinde dinledi

Genç yaşta işlediği cinayetin bedelini uzun yıllar demir parmaklıklar ardında, geçirecek olan Melih Arnavut okunan karar boyunca gözyaşlarına hâkim olmadı. Polis kontrolünde cezaevi aracına götürülen Arnavut, oldukça üzgündü.