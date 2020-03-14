Kararlara sosyal medyada tepkiler yağdı

Alınan önlemlere sosyal medyadan tepkiler yağıyor. İşte bunlardan bazıları:

Mehmet Harmancı:

“Açık kuaförler/ berberler var, restaurantlar var, lütfen bunun denetim mekanizmaları nasıl olacak ivedi belirlenmeli, insanlarla bire bir temas eden meslekler bunlar, gidenler ayrı vaka! ama kapalı tutabilmek için denetim mekanizmaları bir an önce oluşturulmalı ve eylem planı duyurulmalı.”

Ziya Egemen Sencer:

İyi günler arkadaşlar. Gazimağusa bölgesinde çoğu dükkan açık.Kapatmaya uyulmuyor. Hükumet bu konu ile ilgili denetim yaptıracak mı? Girnedede yüzde 60 dükkan acık, o yüzden sokağa çıkma yasağı savunuldu. Hic kimse ciddiyetin farkında değıl ve açmaya devam edecekler. Polisin toplantısı bitti. biraz sonra zabıtalar ve polis kontrole çıkıyor. Açık olan iş yerleri uyarılacak. kapatmazlarsa ceza yazılacak.

Bülent Dizdarlı

Değerli Meslektaşlarım, Bu yıl çok farklı bir 14 Mart yaşıyoruz. Öyle ki dünyamızı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle, bir yerde artık kanıksadığımızı düşündüğüm sağlıkla ilgili sorunlarımızı dahi konuşamadık. Mesleğinde belli hizmet süresine ulaşan kardeşlerimize ödüllerini veremedik. En amiyane şekliyle Sağlık Bakanına bir nutuk (!)atma şansı da veremedik. Balo yapamadık. Bunların aslında hiç önemi olmadığını biz biliyoruz. Zira yıllardır tıp bayramları süresince verilen söylemlerin, hamaset kokusundan bıkmış durumdayız. Ne var ki kader dönmüş dolaşmış, sizlerin bu Tıp Bayramında bir kez daha değerinizi –canımızı yakarak da olsa- ortaya koymuştur. Nerdeyse tüm insanımız, zaruretten evlerine kapanma durumundayken sadece siz sağlık çalışanları bunu yapmayacaksınız. Bu güne kadar kaldığınız gibi yine görevinizin başında duracaksınız . Çünkü son kalenin siz olduğunun bilincindesiniz. Elinizde imkânlar olmadığının, amiral geminizin yangında zarar görmüş olmasının verdiği sıkıntıya rağmen canla başla çalışıyorsunuz. Sonuna kadar da kalacaksınız. Biliniz ki ben ve benim gibi emekli birçok meslektaşınız sizlerle gurur duyuyor. Ve yine bilmenizi isterim ki size bir telefon kadar yakınız. Sıkıştığınız anda aradığınızda, yıllar evvel bu mesleğe sizler gibi ömürlerini adamaya yemin etmiş abi ve ablalarınızı yanınızda göreceğinize emin olunuz. 14 MART TIP BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

Ayşe Öztabay

Evet özel sektörde çalışan bazı arkadaşlar ulaştı bize çalışıyorlarmış! ve patronlar herhangi bir kapatma söz konusu olmadığını söylemiş!

Kime bildirelim kim denetleyecek?

Münür Rahvancıoğlu

TÜM ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

Bakanlar Kurulu kararında özel sektörle ilgili “Özel sektörde Eczane, benzin istasyonu ve temel gıda ürünleri satan yerlerin haricindeki tüm yerler 27 Mart tarihine kadar kapalı olacak” denilmektedir.

Bu durum İş Yasası’nın 26. Maddesi’ndeki ZORLAYICI NEDENLER kapsamına girer. 26. Madde aynen şöyledir: “Bu Yasanın 14’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında öngörülen zorlayıcı nedenler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılamayan işçiye işveren tarafından iki haftaya kadar her gün için en az yarım ücret ödenir.” 14 (4)’de sözü edilen konular ise, “işin durmasını gerektirecek teknik arızalar, yangın ve su baskını gibi önceden bilinmesine olanak bulunmayan zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması” şeklindedir. Kısacası Bakanlar Kurulu kararı ile tatil edilen iş yerlerinde çalışan emekçilerin her gün için yarım ücreti patronlar tarafından ödenmek durumundadır. Bakanlar Kurulu bu kararı aldığı için, bu günler içerisinde işten durdurma yapmak da hukuken tartışmalı hale gelmiştir. Tüm özel sektör çalışanlarının haklarını bilmesi ve önceliğimiz sağlık olmakla birlikte, yaşanabilecek olumsuz durumlara hazırlıklı olması bakımından bu bilgilendirmeyi yapmayı gerekli buldum. Kanaatimce, Bakanlar Kurulu’nun bu süre için maaşları Sigorta, Patron ve Devlet tarafından oluşturulacak bir havuz aracılığı ile ödemek yolunda bir girişimde bulunması gerekir. Ancak elbette bu idari tatil de hiçbir yasal zemin olmamasından daha iyidir. Bilginize…

Mahmut Kanber

Kıymetli esnaf ve zanaatkarlar öncelikle yaşadığımız Coronavürüs nedeni ile işyerlerinin kapatma kararına uyulmasının toplum sağlığını olumlu etkileyecektir.

Bu çerçevede bazı üyelerimizin işyerlerini kapatmadığı bilgisi ulaşmakta tüm üyelerin iş yerlerini kapatarak yasalara uygun davranması önemlidir. Bu durumu ticari kazanç veye rant görmek, halkımıza ve zanaatkarlara saygısızlıktır ayrıca tüketicilerin bakanlar kurulu kararı ile kapanması zorunlu olan ancak kapatmayan iş yerlerinden hizmet almaları teşvik edicidir. Halkımızı duyarlılığa davet ediyorum.

Zeki Çeler

Durumun ne olduğunu, akşam alınan kararların ya tam anlaşılmadığını, ya da umursamayanların çoğunlukta olduğunu hükumetteki arkadaşların daha iyi anlayabilmeleri için, sosyal medya da fotoğrafları paylaşmak, kendilerine mesaj olarak iletmek belki etki edebilir. Çünkü bır kısım insan yasak gelmeden iş yerini kapatmaya niyetli değil, bir kısım da yasak gelmeden sokaktan eve girmeye niyetli değil… olan gene hepimize olacak bizde evde 15 gün boşuna kapanmış olacayık.

Sabahdan beri dünya mesaj geldi bu konularda… ben bakan arkadaşlara ilettim