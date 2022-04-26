Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!

Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verildi.

26 Nisan 2022 Salı 18:47
854 Okunma
Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS  1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON FİYATLARI İNDİRİLDİ

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında indirim yapılmasının da önceki hükümette sözünün verildiğini ancak hayata geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün de tutulması için gerekli kararın üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni fon fiyatlarını paylaştı.

Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı
Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Emre Kaplan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emre Kaplan’ı kabul etti
"Toplam 7110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı " 
"Toplam 7110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı " 










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim