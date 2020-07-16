Karavan sahiplerine ihtarname gönderildi

İskele Belediyesi, karavan alanı olmamasına rağmen, İskele Belediyesi’nden de herhangi bir izinleri bulunmayan tüm karavan sahiplerini, karavanlarını kaldırması için uyardı. Belediye, söz konusu karavan sahiplerine gönderdiği ihtarda, karavanların kaldırılması için 20 gün süre verdi.



KARAVAN SAHİPLERİNE İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Belediyeden verilen bilgiye göre, herhangi bir yasası olmamakla birlikte izinleri de olmayan ancak İskele Belediyesi sınırlarında özellikle deniz kenarındaki Onur Camping olarak bilinen alanı tercih ederek, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan karavanlar ve karavan sahiplerine ihbarname gönderildi.

İskele Belediyesi, Karavan Yasasının henüz olmaması ve karavan alanlarının belirlenmemesinden kaynaklı sorunu ortadan kaldırmak için söz konusu bölgelerde karavanları olanlar için harekete geçti. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, karavan sahiplerine, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun imzasını taşıyan ihtarnameyi ulaştırdı.



KARAVAN SAHİPLERİNE, KARAVANLARINI ÇEKMELERİ İÇİN 4 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE…

Başkan Sadıkoğlu’nun imzasını taşıyan ve 13/12/2018 tarihli mahkeme kararının hatırlatıldığı ihtarnamede şunlara yer verildi:

“İlgili davada alınan hüküm ışığında özelde İskele ve belde halkına genelde ise tüm KKTC halkına kazandırılan ve kamulaştırılan taşınmaz üzerine Belediyemiz ‘Yeşil Alanlar, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi’ çalışmalarını tamamlamış olup, hızlı bir şekilde halkımızın kullanımına sunmayı planlamaktadır. Bu nedenle ilgili parsel üzerinde tarafınıza ait ve/veya sizin kontrolünüzde bulunan karavan ve/veya depo ve/veya inşaat nevi yapı ve/veya eklenti ve/veya sair emtianın 04/08/2020 tarihine kadar kaldırılarak ve/veya sökülerek ve/veya tahliye edilerek her halükarda temiz bir hale getirilerek boşaltılması için gereğinin yapılmasını, aksi takdirde ilgili kaldırma ve/veya tahliye etme işlerinin Belediyemiz tarafından yapılıp Belediyemize ait güvenli bir yere kaldırılacağını bildiririz. İlgili tahliye ve/veya boşaltma işlemleri için yardıma ihtiyaç duyulması durumunda Belediyemiz tarafından lojistik destek verilebileceğini tarafınızın bilgisine sunar gereğini saygılarımla rica ederim.”