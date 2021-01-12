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Karavezirler: "197 test yapıldı pozitif vaka yok"

Değirmenlik bölgesinde dün Değirmenlik belediye personeli, Demirhan Polis Karakolu ve bir kısım vatandaşa test yapıldı.

12 Ocak 2021 Salı 10:00
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Karavezirler: "197 test yapıldı pozitif vaka yok"

Değirmenlik bölgesinde dün Değirmenlik belediye personeli, Demirhan Polis Karakolu ve bir kısım vatandaşa test yapıldı.

Toplam 197 PCR testi yapılan bölgede pozitif vakaya rastlanmadı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediye personelinin tümünün testlerinin ‘negatif’ çıktığını söyledi.

Karavezirler, dün yapılan testlerde olumsuz bir dönüş olmadığını ifade ederek bölgede 15 gün önce Değirmenlik ve Minareliköy’de vaka tespiti yapıldığını ancak son yapılan testlerde bir vaka tespiti yapılmadığını söyledi.

Kaynak : Yenidüzen

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