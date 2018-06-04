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Karavezirler: "Hayvancılık Bölgesi ve ova yolları projesi hazır "

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları Meriç ve Dilekkaya köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:12
Karavezirler: "Hayvancılık Bölgesi ve ova yolları projesi hazır "

Sabah kahvesini Meriç’de içen CTP’li ekip, oradan Dilekkaya köyüne geçerek yurttaşlarla sohbet etti. Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projelerini anlatan Karavezirler, Meriç ve Dilekkaya halkının daha yoğun olarak çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığına dikkat çekerek hayvancılık bölgesi ve ova yolları ile ilgili projelerinin hazır olduğunu belirtti.

"YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRATLE BAŞLAYACAK"

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, projelerin köy sakinlerinin öncelikleri dikkate alınarak süratle hayata geçiriliceğini, çevre ile ilgili sorunların tek tek tespit edilmiş olup uzman ekiplerin de katkısı ile projeler hazırlandığına vurgu yaptı. “Bölgemizi sağlıklı ve güzel bir yapıya kavuşturmak için çevre kirliliğine son vermek ve yeşillendirme çalışmalarına süratle başlayacağız” diyen Karavezirler, gittikleri her yerde halkın ilgi desteğine mazhar olduklarını belirterek teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 14:14
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