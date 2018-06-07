Karavezirler: "Kadınlarla yola çıktık, Mesarya’yı kalkındıracağız!"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları dün akşam Dilekkaya’da bölgeli kadınlarla buluştu. Yaklaşık yüz kadının katıldığı toplantıda Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli de yer aldı. Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin organize ettiği toplantıda kadınların sorunları, çözüm önerileri ve talepleri konuşuldu. CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, CTP’nin yerel yönetimlerdeki bayrak yarışını ileriye taşıyacaklarını, daha çağdaş, daha üretken bir belde yaratacaklarını söyledi. Toplantıda hükümet icraatları ve sağlık alanında atılan adımları paylaşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık ocaklarının çalıştırılmasının öneminden bahsederken Lefkoşa milletvekil Sıla Usar İncirli ise yaptığı konuşnada yerinden hizmetin önemine değindi.

KARAVEZİRLER: "HİZMETLERE KOLAY ULAŞIM SAĞLANACAK"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler projelerini aktardığı konuşmasında kadınlarla yola çıktıklarını ve yolda kalmayacaklarını vurguladı. Bölgeli kadınların birlikte üreterek artı değer yaratmasının önünü açacaklarını belirten Karavezirler, yeni dönemde Değirmenlik’in tüm köyleriyle birlikte kalkınması için gençlere ve kadınlara büyük görevler düşeceğini belirtti. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için belediyenin üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine dikkat çeken Karavezirler, “halkımızın sağlık hizmetlerine kolay ulaşımını çağdaş belediyecilik vizyonumuz nedeniyle çok önemsiyoruz. Mağduriyetleri gidereceğiz” dedi. Karavezirler, toplumun yarısını oluşturan kadınların üretim ve karar mekanizmalarında yer almasının da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.