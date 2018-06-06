Karavezirler, Mesarya'nın güneyinde!

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları dün Mesarya’nın güneyinde bildiri dağıttı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ev ev gezerek projelerini ve ekibini tanıtan Karavezirler gördüğü ilgiye teşekkür etti.

Kalabalık bir ekiple Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale köylerini ziyaret eden Karavezirler, Değirmenlik’te CTP’nin başarılarını ileriye taşıyacaklarını söyledi. 24 Haziran’da yetki isteyen Karavezirler ve ekibi, Değirmenlik’te hizmet yarışında daima önde olacaklarını söyledi.