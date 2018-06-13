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Karavezirler, Minereliköy’ü ziyaret etti

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve beraberindeki Belediye Meclis üyesi adayları dün Minereliköy’e düzenledikleri ziyarette yurttaşlarla buluştu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:42
Karavezirler, Minereliköy’ü ziyaret etti

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve beraberindeki Belediye Meclis üyesi adayları dün Minereliköy’e düzenledikleri ziyarette yurttaşlarla buluştu. Onlarca parti üyesi ve sempatizanla gerçekleşen yürüyüşe eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu ile milletvekili Asım Akansoy katıldı. Büyük bir coşku içinde gerçekleşen ziyarette köylülerin ilgi ve desteği Karavezirler ve ekibine moral oldu. Minareliköy ile ilgili projelerini aktaran Karavezirler ve ekibi gerek Minareliköy gerekse Değirmenlik beldesinin çevreye duyarlı, sağlıklı bir yapıya ulaşması için çok çalışacaklarını söyledi. Karavezirler, bölgede sosyal, ekonomik, kültürel faaliyet ve değerlerin artırılması için hazırlamış oldukları projeleri tek tek hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

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