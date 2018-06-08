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Karavezirler: "Somut projelerle halkın karşısına çıktık, önceliğimiz çocuklar"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları, kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti.

08 Haziran 2018 Cuma 11:51
Karavezirler: "Somut projelerle halkın karşısına çıktık, önceliğimiz çocuklar"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları, kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti. Büyük bir taraftar kitlesiyle Kalavaç, Yeniceköy, Çukurova ve Beyköy’ü ziyaret eden Karavezirler ve ekibi gördükleri ilginin her geçen arttığını ifade etti. Somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını belirten Karavezirler, halktan gördükleri desteğin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, ekip olarak çalışmanın önemine de değinerek halkın beklentilerini karşılayacak projeler ürettiklerini söyledi.

"KALAVAÇ’I DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, belediyeye bağlı tüm köylerde ve özellikle Kalavaç köyünde tarihi yapının ve çevrenin koruması için başlatılan projelerin gerek yerel kaynaklar, gerekse AB destekli projeler ile ileri taşınacağı sözünü verdi. Değirmenlik Minions Okul Öncesi Eğitim Merkezi Çocuk Şenliği’ne de katılan Karavezirler, “çocuklarımız için imkanları sonuna kadar zorlayıp, daha güzel ortamlarda oynayabilmeleri, eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yapacağız” dedi. Karavezirler hazırladıkları projelerde en geniş yerin çocuklara ve gençlere ayrıldığını ifade etti.

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