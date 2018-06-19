Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94432
ALTIN
194.493
DOLAR
4.7482
STERLİN
6.2528
EURO
5.4862
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

Karavezirler ve ekibi Mesarya köylerini ziyaret etti

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Yiğitler kahvesinde vatandaşlarla bayramlaşan Karavezirler, bölgeye yönelik projelerini anlatıp köylülerin istek ve taleplerini dinledi.

19 Haziran 2018 Salı 14:11
Karavezirler ve ekibi Mesarya köylerini ziyaret etti

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında güney ve kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti. 

banner39
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Yiğitler kahvesinde vatandaşlarla bayramlaşan Karavezirler, bölgeye yönelik projelerini anlatıp köylülerin istek ve taleplerini dinledi. 

Ardından Erdemli, Kırıkkale, Yeniceköy, Çukurova ve Düzova köylerini ziyaret eden CTP’li ekip, yurttaşlarla sohbet ederek yeni dönem projelerini aktardı. 

Karavezirler, yurttaşların Babalar Günü’nü de kutlayarak, “babalarımız ve tüm yaşlıların daha sağlıklı ve daha sosyal imkanlar içerisinde yaşlılıklarını geçirmeleri için belediye olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Püsküllü bölgesinde numune sonuçları normal değerlerin üzerinde"
“Püsküllü bölgesinde numune sonuçları normal değerlerin üzerinde"
Harmancı: “Belediye’nin itibar erozyonunu ortadan kaldırdık”
Harmancı: “Belediye’nin itibar erozyonunu ortadan kaldırdık”
YDP, Lefkoşa’da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi
YDP, Lefkoşa’da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim