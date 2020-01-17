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Karaya oturan tankere hava şartları engeli!

17 Ocak 2020 Cuma 19:40
Karaya oturan tankere hava şartları engeli!

Ülkemiz, soğuk, yağışlı hava ve fırtınanın etkisi altında.

Dünden itibaren özellikle doğu bölgesinde etkili olan fırtına bir süredir Gazimağusa açıklarında demirli olan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan Tanzanya Bandoralı MT Rawan isimli tankerin sürüklenerek karaya oturmasına neden oldu.

Gülseren Bölgesi’nde karaya oturan Tankere hava şartları nedeniyle müdahale edilemiyor.

Gazimağusa Liman Başkanlığı, BRT’ye söz konusu tankerin arızasından ötürü Mart 2019’dan buyana Gazimağusa açıklarında demirli olduğu bilgisini verdi.

Bölgedeki olumsuz hava şartları devam ederken, Polis Basın Subaylığı ise gemiye henüz müdahale edilemediğini ve şu an itibarıyla herhangi bir tehlike arz etmediğini bildirdi.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa LimanıTankerKaraHaberKıbrısGündem
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magusa liman baskanligi'na 2020-01-17 21:38:02

magusa liman baskani. siz nasil olur da laid up ve immobilized bir tankeri liman sinirlari icersinde tutarsiniz. tanker kuma degil de kayalara oturup parcalasa kktc imkanlari ile dogacak cevre ve deniz kirliligiini kim karsilayacakti. gas free degilse patlama riskini nasil goze alirsiniz. mumkunse yarin bu geminin p&i sigortasini kamuoyuna aciklayabilirmisiniz. palm beach sahiline oturan christoul gemisinin cekilememe nedeninin o gemiyi sigortasi olmaksizin limana kabul edilmesine niye goz yumuldugunu da. ulastirma bakanliginin ve mustesarligina sesleniyorum. sizin gibi is bilmez ve acemi insanlari niye isbasina getirirler.

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