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Karayolları Dairesi, Girne-Lefkoşa ana yolunu ağır vasıtalara kapattı

Karayolları Dairesi, Girne-Lefkoşa ana yolunun Girne katlı kavşak ile St. Hilarion Kalesi kavşağı arasındaki bölümünü, yüklü ağır vasıtalara yeniden kapattı.

25 Haziran 2021 Cuma 08:42
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Karayolları Dairesi, Girne-Lefkoşa ana yolunu ağır vasıtalara kapattı

Kamu Yolları (Koruma) Yasası uyarınca Karayolları Dairesi Etüt, Proje ve Araştırma Şube Sorumlusu ve Müdür Vekili Arkın Şansalan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre, Resmi Gazete’de 11 Mart’ta yayımlanan bildiri 21 Haziran’dan itibaren yürürlükten kaldırıldı. Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı imzasıyla Resmi Gazete’de 11 Mart’ta yayımlanan bildiride, Girne-Lefkoşa ana yolunun Girne girişindeki alt-üst geçit ile St. Hilarion kavşağı arasındaki bölümünde 5 bin kg ve üzerinde ağırlıktaki kamyonlara trafikte seyretme izni verilmişti.

Makine Mühendisleri Odası, yolun bu güzergahını ağır vasıtalara açma kararına karşı dava dosyalamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 2018 öncesinde ağır vasıtalara açık olan söz konusu güzergah, 2018’deki yol genişletme çalışmaları nedeniyle ağır vasıtalara kapatılmıştı.

Yolun Lefkoşa-Girne güzergahı da ağır vasıtaların kullanımına yasak.
        
        
   

Anahtar Kelimeler:
Karayolları DairesiGirneLefkoşa Ana YoluAğır Vasıta
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