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Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden duyuru

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Haspolat-Güngör arasındaki yolda çalışma yapılacağı nedeniyle, söz konusu güzergahın 10 gün kapalı olacağını duyurdu.

21 Aralık 2022 Çarşamba 13:08
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden duyuru



Yapılan açıklama şöyle:

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından, Kuzey KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan muhtelif 3. Sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üst yapı takviyesi kapsamında, Haspolat-Güngör arasındaki yolda çalışma yapılacağı nedeniyle, söz konusu güzergahın 20–30 Aralık 2022 tarihleri arasında(10 gün süreyle) trafiğe kapatılacağı duyurulmuştur.

Belirtilen tarih aralığında Güngör köyüne ulaşım, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden Taşkent köyü içerisinden veya Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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KarayollarıDairesiMüdürlüğüHaspolatGüngörYolKapalıDuyuru
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