Karayolları Dairesi'nden açıklama...

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil 29 Ekim 2022 tarihinde Yenidüzen Gazetesi’nin "Ölüme Davetiye" başlığı ile Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu'na dair yayımladığı haberle ilgili açıklama yaptı. Yeşil, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu ile ilgili yapılan haberin tamamının eksik ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Mustafa Yeşil, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu'nda yazıldığı gibi yolda tabela ve fosforlu çizgilerin olmadığı iddialarının doğru olmadığını kaydederek tabela ve fosforlu çizgilerin var olduğunu söyledi. Yolda tek sıkıntının aydınlatma ile ilgili olduğuna dikkat çeken Yeşil, bu sorunun yeni olmadığını, ülke genelinde yol aydınlatma konusuyla ilgili bir çok girişim yapılmasına rağmen uzun süredir çözüme kavuşturulamamış olduğunu ifade etti.

Çevre yolu açıldıktan sonra söz konusu sorunla ilgili geçen yıl ihaleye çıkıldığını belirten Yeşil, iki firmanın aydınlatmayla ilgili teklif verdiğini fakat keşif bedelinin üzerinde teklif verildiğinden dolayı ihalenin sonuçlanmadığını dile getirdi.