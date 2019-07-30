Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Karayolları Dairesi, yol yapımıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde yol yapımıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Karayolları Dairesi, yol yapımıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay sonu başlatılan Dörtyol-Beyarmudu yolundaki bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, Haspolat-Taşkent yolundaki tamirat işlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
Diğer yandan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolunun Gönyeli çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasındaki kısımda, yaklaşık bir ay önce başlayan bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Fuar Alanı kavşağından Hamitköy ışıklarına kadar olan bölümde bakım onarım işleri büyük oranda tamamlanırken, Fuar Alanı kavşağından Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolundaki Yılmazköy kavşağına kadar olan bölümde, çökme ve bozulmaların tamiri sürüyor.

Söz konusu güzergahta bakım onarım çalışmaları sırasında 5 bin 500 metrekarelik bir alanın asfaltlanması için toplam 2 bin ton asfalt kullanılacak.

25 kilometrelik güzergahta asfaltlama, kısmi çizgileme, banket düzenleme ve korkuluk çakımının yapılacağı bakım onarım çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen Girne-Lefkoşa ana yolundaki bakım onarım çalışmaları kapsamında Ciklos bölgesindeki tamirat işleri tamamlanarak yol çift şerit olarak trafiğe açılmıştı. Aynı güzergahta, St. Hilarion Kalesi kavşağı ile Dr. Salih Miroğlu Koruluğu arasındaki bölümde ise tamirat işleri sürüyor.

Karayolları Dairesi, geçtiğimiz haftalarda kendi imkanlarıyla Kuzey Sahil Yolu’nun bazı noktalarına ve Çamlıbel-Geçitköy Yolu’nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ocak 2019’da başlanan Kaleburnu-Sipahi Yolu II. Etap yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Yolun Ağustos ayında resmen trafiğe açılması bekleniyor.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü Berberler Birliği’ni kabul etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü Berberler Birliği’ni kabul etti
BES, Karpazlıların Yürüyüş Eylemine Destek Belirtti
BES, Karpazlıların Yürüyüş Eylemine Destek Belirtti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim