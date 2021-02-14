KARAYOLLARINDAKİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili yerel yönetimler işbirliğinde, KKTC karayollarında bakım onarım seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Özellikle kış mevsiminde yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen aşınma ve bozulmaların tamir edilmesi için belediyelerle işbirliğine gidilerek ülkenin çeşitli noktalarında bakım-onarım çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede, geçtiğimiz ay başlatılan Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarım çalışması ay sonuna kadar tamamlanacağı duyuruldu. Trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde yol güvenliği açısından tehlike arz eden noktalar tamir edildiği bildirildi.

Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarımının 2018 yılında projelendirildiği ve projenin uygulanmasına Bakan Ünal Üstel’in göreve gelmesi ile birlikte verdiği direktif sonrası başlandığı açıklandı. Ünal Üstel, bu yıl içerisinde iki köy arasındaki yolun yenileneceğini, kırsal kesimin daha güvenli yollara sahip olmasının kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ve Güney Mesaryadaki yol bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki iki yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Buna ek olarak Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğazköy kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısımda meydana gelen çökmelerin, Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen proje ile tamir edildiği de kaydedldi. Lefkoşa-Girne istikametindeki onarım çalışmaları geçtiğimiz hafta bitirilirken, Girne-Lefkoşa istikametindeki çalışmalarınsa önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ekiplerin, çökmelerin tamiratını tamamladıktan sonra Lefkoşa-Girne Anayolunun ivedi onarım gerektiren noktalarına da müdahale edeceği bildirldi. Yolun Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan bölümde devam eden orta refüj beton otokorkuluk çalışmalarının da sonuna açıklandı.

Diğer yandan Temmuz 2020’de başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap yapım çalışmalarının da sonuna gelindiği vurgulandı. Trafiği bir nebze olsun rahatlatacak olan Girne Batı Çevreyolu I. Etabın ardından, Girne Batı Çevreyolunun tümüyle tamamlanması için bakanlık çalışmalarının hız kazanacağı duyuruldu. Ayrıca Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan orta refüj ve kavşaklarda ot temizliği yapıldığı, yolun temizliği ile ilgili geçtiğimiz ayın ortasında yapılan toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili belediyelerin, Bakan Üstel’in teklifi üzerine işbirliğine gitme kararı aldığı ifade edildi. Bu çerçevede Değirmenlik, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Geçitkale ve Gazimağusa belediyelerinin, Lefkoşa-Gazimağusa yolunun kendi belediye sınırları içerisinde kalan bölümlerinde orta refüj ve kavşak temizliği gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, “Bakan Ünal Üstel’in ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde koyduğu hedefler doğrultusunda, yolların bakım-onarım ve restorasyonu ile birlikte aydınlatma, tabela ve yol çizgi yenilenme çalışmaları devam edecek” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ise, ülke yollarının ihmal edilmesinin, zor şartlar altında çalışan Karayolları Dairesine uzun süreden beridir gereken önemin verilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Üstel, buna rağmen özveriyle çalışan Karayolları Dairesi personelinin, eldeki imkanların ötesinde performans sergilendiği ifade ederek, ülke yolları için bugüne kadar emek veren ve vermekte olan tüm personele teşekkür etti. Bakan Üstel, Karayolları Dairesini, geçmişte olduğu gibi karayollarında günün ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum haline getirmek istediklerini, Dairenin ‘restorasyonu’ için bazı adımların halihazırda atılmış olduğunu kaydetti.