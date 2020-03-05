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Karayollarının atılan adımları açıklandı

Karayolları yol projelerinde yapım çalışmaları başladı

05 Mart 2020 Perşembe 12:37
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Karayollarının atılan adımları açıklandı

Lefkoşa Çevre Bölünmüş Yolu, İskele – Çayırova Bölünmüş Yolu ve Lefkoşa-Gazimağusa Ayrımı – Değirmenlik – Girne-Esentepe Ayrımı Yolu projelerinde yapım çalışmaları başladı. Bunlara ek olarak;

-Lefkoşa kaynaklı karayollarına aktarılacak tutarla Geçitkale-Yıldırım Tali Yolu ve Kıbrıs genelindeki trafik işaretlemeleri yapılacak.

KKTC karayolu ağının iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Karayolu Master Planı kapsamında Ankara kaynaklı olarak 3 adet Yol yapım projesi yürütülüyor.

-2023 yılına kadar da 30,5 km bölünmüş yol, 13,5 km tali yol için yatırım yapılması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 05.03.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
Yol çalışmasıKKTC YollarıKara Yolları
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iskele-karpaz ? 2020-03-05 13:14:21

iskele-karpaz ?

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