Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Kardelen Çetin’in organları 5 hastaya hayat verdi

17 Ekim 2019 Perşembe 20:21
Kardelen Çetin’in organları 5 hastaya hayat verdi

Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kardelen Çetin’in bağışlanan organlarının 5 kişiye hayat verdiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden verilen bilgiye göre, Kardelen Çetin’in beyin ölümü sonrasında ailesi tarafından bağışlanan organları, 2’si KKTC’de 3’ü ise Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak üzere 5 kişiye hayat verdi.

Açıklamaya göre, 10 yıl önce organ bağışçısı olmak için Türkiye’de kayıt yaptıran Kardelen’in anne ve babası, bu kez de kızlarının organ bağışını yapmak için zor bir karar verdi.

Organ nakil sürecinin başlatıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı ve Kalp Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Kardelen Çetin’in ailesi organ bağışının önemine dikkat çekerek, halka organ bağışı çağrısında bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi adına taziye mesajında bulunan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, genç yaşta hayatını kaybeden Kardelen Çetin için büyük üzüntü içinde olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı
Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı
KISBÜ Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
KISBÜ Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Başbakan tatar Aşk-ı Kıbrıs’ın galasına katıldı
Başbakan tatar Aşk-ı Kıbrıs’ın galasına katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim