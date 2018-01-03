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Kardeş kavgasında silahlar konuştu

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Gazimağusa’da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Petrol istasyonunda Şevki Zabitler ve Ulus Zabitler arasında çıkan kavgada Ulus Zabitler, Şevki Zabitleri vurarak kaçtı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
Kardeş kavgasında silahlar konuştu
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Havadis'ten Devrim Demir ve Bahadır Ayna'nın haberine göre, Yılın ikinci gününde ülke yine günü kötü bir haberle bitirdi. Gazimağusa’da iki kardeş arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Ulus ve Şevki Zabitler isimli kardeşler henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı dün akşamüzeri aralarında çıkan tartışma sonucu 57 yaşındaki Ulus Zabitler, 52 yaşındaki kardeşi Şevki Zabitler’i tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile yaraladı.

Ağır yaralanan Şevki Zabitler’in yardımına petrol istasyonunda çalışanlar koştu. İstasyona çağrılan 112 Hızır Servis ile Gazimağusa Hastanesi’ne kaldırılan Zabitler acil ameliyata alındı.

Zabitler’in hayati tehlikesi devam ediyor

Edinilen bilgide, olayda yaralanan Şevki Zabitler, yapılan ameliyatının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Şevki Zabitler uğradığı saldırı sonucu, karın bölgesinin alt kısmı, sol göğüs altından ciddi şekilde, omuz ve sağ eli bölgesinde ise sıyrıklalar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgide, Şevki Zabitler’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ulus Zabitler aranıyor

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Zabitler Petrol İstasyonu ofis kısmında saat 16.30 sıralarında iki kardeş arasında çıkan tartışma sonucu kardeşi Şevki Zabitler’i silah ile vurarak ağır yaralayan Ulus Zabitler kayıplara karıştı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Vurulma olayının hemen ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri Zabitler Petrol İstasyonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinin yanı sıra, iş yerine ait birçok kamera görüntüsünü incelemek üzere emare olarak aldı.

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