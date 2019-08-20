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Kardeşine ait pasaportla geldi, çıkış yapmak isterken yakalandı

20 Ağustos 2019 Salı 15:17
Kardeşine ait pasaportla geldi, çıkış yapmak isterken yakalandı

(Kamalı Haber) – Ercan Havalimanı’ndan kardeşine ait pasaportla çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eddie Nguefack Zemsang tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kozal Depreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, huzurda bulunan zanlı Eddie Nguefack Zemsang’ın 16 Ağustos 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda bulunan ve Mbu Mbı Joseph adına ıstar olunan 0761938 seri numaralı Kamerun pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp bilet bagaj işlemlerini yaptırıp KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada görevli Muhaceret Polisi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının aleyhinde yapılan soruşturmada, 29 Şubat 2019 tarihinde yine Mbu Mbi Joseph adına ıstar olunan pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, yine ayni zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden 1. derecede Askeri yasak bölgeye ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip, 16 Ağustos 2019 tarihinde tekrar Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’dan KKTC' ye giriş yaptığının öğrenildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Pasaport
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