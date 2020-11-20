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Kardeşini vurmuştu

Boğazköy’de meydana gelen olayda istemediği kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesi ile kardeşini silahla yaralayan M.B dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Kasım 2020 Cuma 10:15
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Kardeşini vurmuştu

Boğazköy’de meydana gelen olayda istemediği kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesi ile kardeşini silahla yaralayan M.B dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Mustafa Yanaroğlu aktardı.

Yanaroğlu, 08.11.2020 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Boğazköy’de Kelebek Sokak üzerinde zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.B'ye doğru ateş etmek suretiyle adı edileni sol kalça kısmından yaraladığını söyledi.

Yanaroğlu, olayda yaralanan B.B'nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Yanaroğlu, olayda kullanılan silahın bulunduğunu, zanlının gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Zanlı hakkında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, yaralama ve meskun mahalde ateş açma” suçlarından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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