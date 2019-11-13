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Kardeşler 2 gündür aranıyor

İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, 2 gündür aranıyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:11
Kardeşler 2 gündür aranıyor

Lefkoşa’da İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, 2 gündür aranıyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir.
Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 13.11.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
KardeşlerAranıyorHaberKıbrıs
Yorumlar
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SONUÇ? 2019-11-13 11:33:28

BU KIZLAR KAÇINCIDIR EVDEN KAÇIYOR. BULUNDUKTAN SONRA NE YAPILIR ACABA. POLİS, SOSYAL HİZMETLER NE YAPIYOR. KAYBOLDULAR BULUNDULAR. TEK BİLDİĞİMİZ BU. 2 GÜN SONRA BULUNACAKLAR. PEKİ SONUÇ NE OLACAK??????

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Gibri 2019-11-13 12:44:14

Çok azgın be bunlar bu yaşta , her ay evden kaçarlar.

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? 2019-11-13 14:06:22

ma gene be nere be ama. araştırma yapılsın, aile mi gicime mi, kötü örnek bu kaçmalar, aile sorunu varsa devlet çözsün

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