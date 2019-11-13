Kardeşler 2 gündür aranıyor

Lefkoşa’da İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, 2 gündür aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir.

Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.