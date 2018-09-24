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Kardiyolojide sevk dönemi bitti

Sağlığın Amiral gemisi konumunda olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü, kendi kendine yetebilme noktasında ciddi bir yol kat etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:36
Kardiyolojide sevk dönemi bitti

Geçmişte devlet hastanesinde yapılamayan bir çok operasyon artık sevk gerektirmeden hastanede yapılıyor.

SEVKLER BİTTİ: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü sağlık alanında özel hastanelere bağımlı bir yapının dışına çıkarak devlet hastanesinin kendi kendine yetebilirliği üzerine bir yapı yarattı. Kardiyoloji bölümü doktorları çok özel durumlar dışında sevk yapmadan hastaya müdahale edebilecek altyapı ve donanıma sahip.

OPERASYONLAR ARTIK HASTANEDE: Elektro-fibroloji ve ablasyon operasyonlarının yapılan sevklerin en büyük kısmını oluşturduğunu kaydeden Dr. Eser Varış ve Dr. Hasan Feray, hastane bünyesinde çalışan Doç. Dr. Osman Beton’un bu noktada hastanenin göz bebeği olduğunu söyledi. Beton’un ekibe katılmasıyla bu operasyonların hastanede yapıldığını belirtti.

BETON GELDİKTEN EKİP GÜÇLENDİ: Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorları, Doç. Dr. Osman Beton’un bu ülkeye ve hastaneye kazandırılmasını çok önemsiyor. Beton’un özele sevk nedeni olan iki konuda iyi yetişmiş bir eleman olduğu üzerinde duran doktorlar sevklerin çoğunun Beton’un hastaneye gelmesinden sonra azaldığı görüşünde.

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiKardiyoloji BölümüSevkOperasyonGündemKıbrıs
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