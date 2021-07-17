Karel bebeğin ailesinden büyük duyarlılık

SMA TİP-1 Hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Karel bebek ne yazık ki hayata tutunamadı. Acı haberi Karel bebeğin babası Yusuf Karaoğulları verdi. Baba Karaoğulları; son derece üzgünüz. Bebegimizi canımızı kaybettik ne yazık ki Karel bebeğimizi yaşatamadık. Teşhis konulduğu andan itibaren yanımızda olan başta ailemize, sevdiklerinize sevenlerimize ve bize her türlü destek ve yardımı yapan, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından Karel bebek için etkinlikler düzenleyen herkese tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Karel bebeğimizi yaşatamadık ama Karel bebek için toplanan tüm yardımlar tüm aynı hastalıkla mücadele eden Asya bebeğe aktarılacaktır” dedi

TÜM YARDIMLAR ASYA BEBEĞE… BU KEZ UMUDUN ADI ASYA OLSUN…

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptığı açıklamada son derece üzgün olduklarını dile getirdi. Bölge olarak Karel bebek için birçok etkinlik düzenlediklerini birçok yardım kampanyası yaptıklarını ifade eden Zurnacılar ne yazık ki Karel bebeği yaşatmaya yetmedi dedi.

Son derece üzgün olduğunu dile getiren Zurnacılar; Yusuf Şeyda Karaoğulları çiftine ve tüm aileye başsağlığı diledi. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar; Yusuf Karaoğulları ile yaptığımız görüşmede Karel bebek için toplanan tüm yardımların Asya Bebeğe Aktarılacağını belirtti.

Bizlerde Bölgemizde Karel bebek için bugüne kadar yaptığımız tüm etkinliklerden elde edilen gelirin ve bundan sonrada Karel bebek için yapmayı planladığımız tüm etkinliklerin geliri Asya bebeğin tedavisi için kullanılacaktır dedi. Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı. Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya, 6 aydır makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Karel bebek için yapılan & yapılması planlanan tüm etkinlikler ve bu etkinliklerden elde edilen tüm gelirler Asya bebeğe aktarılacaktır.