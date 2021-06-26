Karel Bebek İçin Kermes Düzenlendi

Bugün saat 14:00’da Gazimağusa MGA’da Karel bebek için düzenlenen Kermese Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy’da katıldı.

Sibel Tatar konuşmasında Karel bebeğe Cumhurbaşkanlığı olarak maddi ve manevi destek vereceklerini belirtirken tüm halkımızın da Karel bebeğe destek vermesini de istedi.

Daha sonra ise Sibel Tatar karel bebeğin annesi ile canlı görüşerek ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi.

Daha sonra ise İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü yaptığı kısa konuşmada bugünkü Kermese tüm vatandaşların katılmasını ve Karel bebek için destek vermelerini istedi.

Keremese CTP Gazimağusa Milletvelili Asım Akansoy’da CTP olarak Karel bebeğe destek olmak için geldiklerini söyledi.

(MHA)