Karga ve Saksağan mücadelesi özel izinleri iptal edildi

İçişleri Bakanlığı yerel seçimler nedeniyle 24 Haziran Pazar günü için verilen Karga ve Saksağan Mücadele Özel İzinleri’nin iptal edildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“KKTC Avcılık Federasyonu’nun talebine istinaden; bakanlığımız tarafından 11 Nisan 2018 tarihinde, Av ve Avla İlgili Yaban hayatını Düzenleme yasası kapsamında İlçe Kaymakamlıkarına Karka ve Saksağan ile Mücadele Özel izni verilmesi onaylanmış ve kaymakamlıklar tarafından 24 Haziran 2018 tarihini de kapsayacak şekilde belirleniş olan ekiplere özel izin verilmiştir.

Ancak, KKTC’de 24 Haziran 2018 tarihinde yerel seçimlerin olması sebebiyle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan zararlılar ile mücadelenin yapılmaması amacı ile verilmiş olan tüm Karga ve Saksağan Mücadele Özel İzinleri’nin iptal edilmesini ve tüm ekiplere bu kararın iletilmesi yönünde gereğinin yapılması gerekli görülmüştür.”