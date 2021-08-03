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Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler

 Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U.A.O, M.C.O ve W.O.U mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

03 Ağustos 2021 Salı 14:44
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Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler

(Kamalı Haber)

 Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U.A.O, M.C.O ve W.O.U mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde(hint Keneviri) İthal-Tasarruf suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 02.08.2021 tarihinde Lefkoşa Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından Zanlı-1 U.A.O’nun adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Ercan kargo bölümüne gidilerek bahse konu şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek Zanlı-1’in tutuklandığını belirtti.

Polis, Zanlı-1’den yapılan soruşturmada; paketi aldıktan sonra da internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Gazimağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Gazimağusa’da olay yerine gelerek Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen Zanlı-2 M.C.O ve araç sürücüsü olan Zanlı 3 W.O.U’nin tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı-2’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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