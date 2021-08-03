Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Mahkeme kararını açıkladı; Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu

Ercan Havaalanı’nda yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, üç kişi tutuklandı. 

03 Ağustos 2021 Salı 12:24
393 Okunma
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün yaşanan olayda, U.A.O.(E-41), kargo ile yurt dışından adına gelen paketi almaya gittiği sırada, gümrük memurlarının paketlerden şüphelenmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağırıldı. 
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde pakette, yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, U.A.O tutuklandı. 
Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu görülen M.C.O.(E-30) ve W.O.U.(E-31) de tutuklandı. 
M.C.O’nun üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

Son Güncelleme: 03.08.2021 14:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu, diziden ilk kare yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu, diziden ilk kare yayınlandı
KKTC'de bir haftada 37 yangın!
KKTC'de bir haftada 37 yangın!
Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı
Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim