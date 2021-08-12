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Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U.A.O ve M.C.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Ağustos 2021 Perşembe 15:22
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Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

(Kamalı Haber)

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U.A.O ve M.C.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri İthal-Tasarruf suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 02.08.2021 tarihinde Lefkoşa Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından Zanlı-1'in adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Ercan kargo bölümüne gidilerek bahse konu şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek Zanlı-1’in tutuklandığını belirtti.

Polis, Zanlı-1’den yapılan soruşturmada; paketi aldıktan sonra da internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Gazimağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Mağusa’da olay yerine gelerek Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen Zanlı-2 'nin tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı-2’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı 1 ve 2’nin hem aralarında hem de Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle uyuşturucuyla ilgili telefonda yazışmaları, ses kayıtları ve zanlı 2’ye gönderilen uyuşturucunun karton içinde çekilen fotoğrafının olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 1 kişi olduğunu belirten Polis, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.08.2021 16:31
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