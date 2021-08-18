Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

(Kamalı Haber)

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Uchechukwu Augustine Obıankonwa ve Macdonald Chıkaıre Obı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri İthal-Tasarruf suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 02.08.2021 tarihinde Lefkoşa Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından Zanlı-1 Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi. Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Ercan kargo bölümüne gidilerek bahse konu şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek Zanlı-1’in tutuklandığını belirtti. Polis, Zanlı-1’den yapılan soruşturmada; paketi aldıktan sonra da internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Mağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından Mağusa’da olay yerine gelerek Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen Zanlı-2 Macdonald Chıkaıre Obı’nin tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde Zanlı-2’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı 1 ve 2’nin hem aralarında hem de Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle uyuşturucuyla ilgili telefonda yazışmaları, ses kayıtları ve zanlı 2’ye gönderilen uyuşturucunun karton içinde çekilen fotoğrafının olduğunu belirtti. Polis, zanlıların ses örneği vermeyi reddettiklerini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların yasal statülerinin olmadığını ve yargılanmaktan kaçabileceklerini belirten Polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.