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Karısını öldürmekle tehdit etti

Zanlı Sunnetjan Danyarov, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı

29 Ocak 2019 Salı 17:33
Karısını öldürmekle tehdit etti

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da tartıştığı eşine bıçak gösterek, kendisinden ayrılırsa öldürmekle tehdit eden zanlı Sunnetjan Danyarov, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Murat Plevne, zanlı Sunnetjan Danyarov, 27 Ocak’ta saat 11.00’de Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde ikametgahı içerisinde eşi H.D ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda elinde tuttuğu ağız uzunluğu 17 santim, toplam uzunluğu 30 santim olan et bıçağını eşine göstererek, “Ya benimle evli kalırsın ya da ölürsün” sözlerini söyleyerek, şiddet tehdidinde bulunup, ittirerek, yere düşmesini sağlayıp, ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Plevne, müştekinin aynü gün hastaneye götürülüp, muayene edildiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Türkmenistan vatandaşı olduğunu söyleyen Plevne, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sunnetjan DanyarovTutuklamaTehditHaberGündemKıbrıs
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