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Karısının eski eşini kürekle kafasından yaraladı

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:38
Karısının eski eşini kürekle kafasından yaraladı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da umumi bir yer olan Haydar Bey Sokak üzerinde karısının eski eşini kürekle kafasından yaralayan zanlı Mehmet Fatih Sayar ve arkadaşı Abdullah Gezer dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Mehmet Fatih Sayar’ın 2 Kasım tarihinde saat 18.00 raddelerinde Umumi bir yer olan Haydar Bey Sokak üzerinde eşine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu tahta sap uzunluğu 120 cm kürek ağız uzunluğu 30 CM olan kürek ağzı ile karısının eski eşi Özgür Umurtağ’ın alnına vurup alnında 10 Cm kesi meydana gelip yaralanmasını sebep olduğunu söyledi. Polis zanlı Abdullah Gezer’in ise aynı esnada henüz tespit edilemeyen tahta sopa ile yine müştekiye gelişi güzel vurup darp ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 

İleride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı Mehmet Fatih Sayar’ın 7 bin 500 TL, zanlı Abdullah Gezer’in ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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BOB MARLEY 2019-11-06 19:22:39

madem bıçaklamadı gelişme var

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