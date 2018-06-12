Karısının evde olmadığı anı beklemiş!

Tecavüz ile ilgili soruşturma sürerken zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Meseleyi soruşturan polis, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, zanlının 10 Haziran saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Yusuf Kaptan Sokak No. 25 adresinde birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye evin salonunda tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin aynı gün yapıldığını ve zanlının aynı gün saat 12.00 sıralarında evinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, vermiş olduğu ifadenin araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme hakkında “cinsel saldırı” suçundan soruşturma yapılan zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Hemen sınır dışı edin. Mahvoldu memleket. Yeteri kadar Ha...lı var zaten her an tecavüze yatkın. Bir de bunları istemeyiz..gitsinler.
3 ncü cümlen olmadı vatandaş. Genelleme yapman doğru değil çok ayıp düzeltmeni umut ederim. 1962 doğumlu ve Kıbrıslıyım.