Karısının evde olmadığı anı beklemiş!

Kuzey Kıbrıs’ta çalışmak için bulunan Türkmenistanlı 38 yaşındaki Atamurat Orunov, kendileri ile aynı evde kalan ve bakıcılık yapan baldızı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olayın önceki gün sabah saatlerinde olduğu, karısının evde olmadığı bir anda baldızı ile yalnız kalan zanlının, R.Y.’nin ırzına geçtiği öğrenildi. Tecavüz mağduru baldız aynı gün polise giderek şikâyetçi olurken, zanlı öğlen saatlerinde tutuklandı. Poliste sorgulanan zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.Tecavüz ile ilgili soruşturma sürerken zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Meseleyi soruşturan polis, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, zanlının 10 Haziran saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Yusuf Kaptan Sokak No. 25 adresinde birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye evin salonunda tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin aynı gün yapıldığını ve zanlının aynı gün saat 12.00 sıralarında evinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, vermiş olduğu ifadenin araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “cinsel saldırı” suçundan soruşturma yapılan zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.